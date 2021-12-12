“جارديم” يستقر على بديل “كنو” في الديربي

كشفت تقارير صحفية، أن المدير الفني لفريق الهلال ليوناردو جارديم استقر على اللاعب الذي سيدفع به في مواجهة الديربي أمام النصر بدلا من محمد كنو.
ويتَّجه جارديم، للاعتماد على الكولومبي جوستافو كويلار، في ديربي الرياض أمام النصر، محلّ محمد كنوّ، الغائب للإيقاف.
ويغيب كنو عن المباراة المقبلة بين الهلال والنصر، بعدما حصل على إنذار رابع، أمس الأول، خلال مباراة الهلال والفيحاء، المؤجلة من رابع جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.
ويستعد الهلال لمواجهة نظيره النصر، مساء الخميس المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة بدوري المحترفين.