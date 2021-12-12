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رياضة > حارس الاتفاق: هدفنا المنافسة على لقب كأس العرب
12/12/2021   4:07 م

حارس الاتفاق: هدفنا المنافسة على لقب كأس العرب

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قال حارس الاتفاق، الجزائري رايس مبولحي، إن مواجهة منتخب بلاده المقبلة أمام المنتخب القطري في المربع الذهبي لكأس العرب ستكون صعبة ومختلفة عن المواجهة السابقة أمام المغرب.

وحصد مبولحي جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده ضد المغرب بدور الثمانية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

وقال مبولحي في تصريحات بعد المباراة: “بلا شك مباراتنا مع قطر ستكون مختلفة بطبيعتها عن كل المواجهات التي خضناها، فضلا عن أن الظروف في هذه المواجهة لن تكون متشابهة مع كواليس مباراة المنتخب المغربي”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف:” هدفنا في منتخب الجزائر الوصول إلى المباراة النهائية لكأس العرب والمنافسة على اللقب”.

وأتم:” نحن سعداء جدا بالفوز على المغرب بعد مواجهة صعبة وأنا فخور بزملائي لأننا بذلنا كل ما في وسعنا، وكنا على ثقة كبيرة بظهورنا بالصورة المأمولة”.

حارس الاتفاق: هدفنا المنافسة على لقب كأس العرب

رياضة
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