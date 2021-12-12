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رياضة > برشلونة وبوكا جونيورز يصلان الرياض غداً لخوض مباراة “كأس مارادونا”
12/12/2021   4:07 م

برشلونة وبوكا جونيورز يصلان الرياض غداً لخوض مباراة “كأس مارادونا”

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يصل فريقا برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني، إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض غدًا (الإثنين)، وذلك لخوض المباراة الاستعراضية على “كأس مارادونا”، والتي تُنظَّم ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

وغرد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، متحدثا عن المواجهة التي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مرسول بارك، ووصف الفائز بنتيجتها بأنه سيحصل على كأس يحدث لمرة واحدة في العمر.

وأفادت مصادر بحسب “الرياضية”، بأن المديرين الفنيين للناديين سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا فور وصولهما إلى الرياض، للحديث عن المواجهة والتي تنبع أهميتها من كونها تكريمية لأسطورة كرة القدم دييغو مارادونا.

برشلونة وبوكا جونيورز يصلان الرياض غداً لخوض مباراة “كأس مارادونا”

رياضة
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