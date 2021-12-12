إعلامي أرجنتيني: من الأفضل تأجيل إطلاق الأحكام على “روسو”

طالب الصحافي الأرجنتيني مينديز خوان بابلو، بعدم التسرع في إصدار الحكم على مواطنه، المدير الفني الجديد للنصر ميجيل روسو، مشيرًا إلى أن التعاقد معه خطوة جيدة نظرًا لما يملكه من خبرة كبيرة بتدريبه في عدد من الدوريات العالمية.
وقال بابلو لـ” الرياضية”، إن ردود فعل الجماهير النصراوية على روسو سابقة لأوانها، ومن الأفضل تأجيل إطلاق الأحكام عليه حتى يشاهدوا عمله على أرض الواقع”.
وأضاف:” لدى روسو ميزة مهمة، وهي التكيُّف مع خصائص لاعبيه، لقد حقق لقب الليبرتادوريس عام 2007 بصانع لعب ذي جودة عالية وهو ريكيلمي، والآن لديه بيتي مارتينيز، لذا لن يكون لديه مشكلة، كما أنه يعرف جيدًا فونيس موري”.
وأتم:”روسو مدرب ذكي، وعمل في إسبانيا، والمكسيك، وكولومبيا، وبيرو، وباراجواي، كما درَّب فرقًا عدة في الأرجنتين”.