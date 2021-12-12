“عارف” يكشف عن أول شيء يحتاجه النصر للعودة إلى الطريق الصحيح

كشف الإعلامي الرياضي جمال عارف عن أول شيء يحتاجه فريق النصر من أجل العودة لطريق الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية خلال الفترة الماضية.
وقال عارف لبرنامج “أكشن مع وليد”: “أول شيء يحتاجه النصر هو شخص يدير غرفة الملابس، والآن لاعبون كثيرون في النصر مستوياتهم تدنت”.
وأضاف: “من حق إدارة النصر أن تعلق على أداء التحكيم لكن مشاكل الفريق مؤخرا مثل كرة الثلج تكبر وتزداد”.
وتابع: “الفريق يحتاج إلى مشرف على الكرة متخصص في هذا الجانب، وليس شرطاً أن يكون لاعباً ممكن يكون شخصاً أجنبياً”. وفق “أخبار 24”.
وأتم: “تاليسكا مختلف تماما عن الأيام الأولى لقدومه للنصر كان وقتها يحمل الكثير من الشغف ولم يعد كما كان في الوقت الحالي”.