نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “عارف” يكشف عن أول شيء يحتاجه النصر للعودة إلى الطريق الصحيح
12/12/2021   4:07 م

“عارف” يكشف عن أول شيء يحتاجه النصر للعودة إلى الطريق الصحيح

+ = -
924

كشف الإعلامي الرياضي جمال عارف عن أول شيء يحتاجه فريق النصر من أجل العودة لطريق الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية خلال الفترة الماضية.

وقال عارف لبرنامج “أكشن مع وليد”: “أول شيء يحتاجه النصر هو شخص يدير غرفة الملابس، والآن لاعبون كثيرون في النصر مستوياتهم تدنت”.

وأضاف: “من حق إدارة النصر أن تعلق على أداء التحكيم لكن مشاكل الفريق مؤخرا مثل كرة الثلج تكبر وتزداد”.

وتابع: “الفريق يحتاج إلى مشرف على الكرة متخصص في هذا الجانب، وليس شرطاً أن يكون لاعباً ممكن يكون شخصاً أجنبياً”. وفق “أخبار 24”.

وأتم: “تاليسكا مختلف تماما عن الأيام الأولى لقدومه للنصر كان وقتها يحمل الكثير من الشغف ولم يعد كما كان في الوقت الحالي”.

“عارف” يكشف عن أول شيء يحتاجه النصر للعودة إلى الطريق الصحيح

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885189112.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.