صعوبات القراءة.. أبرز طرق العلاج ونصائح للوالدين

يواجه العديد من الأطفال حول العالم مشكلة صعوبات التعلّم، ولا سيّما صعوبات القراءة، التي تأتي نتيجة مجموعة من العوامل المتعلقة بتأخر النطق وتشتت الانتباه وعدم القدرة على الاستيعاب والتركيز.
وينصح الخبراء الوالدين بتجربة مجموعة من الأنشطة لتدريب أطفالهم على القراءة، وتسهيل استيعاب الكلمات والجمل وربطها منطقياً مع الصور الموجودة في الكتب المدرسية والقصص وغيرها.
وفيما يلي نتعرّف على ضرورة الاهتمام بالقراءة والنصائح التي يوجهها الخبراء للوالدين لتفادي صعوبات القراءة عند الأطفال وأبرز أنشطة العلاج:
ضرورة الاهتمام بمهارة القراءة لدى الأطفال
تساعد القراءة على في تنمية التطور الفكري والإبداعي لدى الأطفال، كما تؤثر في نسبة الذكاء العاطفي لديهم، وتعمل على توسعة الخيال، وتحسن من مهارات الارتباط اللغوي وأساسيات اللغة.
كما تزيد القراءة من قدرة الطفل على تعلم المواد المختلفة وليس فقط اللغة، وتحسّن مستوى إتقانه لمفاهيم المنطق والحكم السليم على الأمور، إلى جانب تعزيز قدرته على التركيز والانتباه لمدة أطول.
نصائح للوالدين لتفادي المشكلة وتشجيع الطفل على القراءة
ويُنصح بأن يتجنّب الوالدان جعل القراءة هماً ثقيلاً على أطفالهم، وإبعاد هذا الشعور عنهم من خلال اللعب والأنشطة الممتعة، لمساعدة وتشجيع الأطفال على حب القراءة التي تصقل مهاراتهم وقدراتهم الفردية.
ويأتي ذلك عبر إحاطة الطفل بالكتب والقصص المناسبة لعمره، ومخاطبته أحياناً عن طريق الكتابة، إلى جانب ممارسة الوالدين للقراءة أمام أطفالهم حتى يكونوا قدوةً لهم، واستثارة فضولهم عن محتوى الكتب والقصص عن طريق اصطحابهم للمكتبات العامة ومعارض الكتب.
أبرز الأنشطة المستخدمة في علاج صعوبات القراءة لدى الأطفال
1- نشاط “التسوق”: ويتم تطبيقه عن طريق استغلال التسوق الأسبوعي كفرصة ذهبية لمساعدة الطفل على القراءة، حيث يقوم أحد الوالدين بكتابة الأصناف المطلوبة في ورقة، ثم إعطائها للطفل ومطالبته بقراءتها بالترتيب عند التسوق.
2- نشاط “الطبخ”: ويتم تطبيقه عبر كتابة مقادير وطريقة عمل أكلة مفضلة للطفل على ورقة، ثم مطالبته بقراءة محتواها بالترتيب أثناء تحضيرها له، ودفعه للمشاركة في إعداد الطبخة. وفق “أخبار 24”.
3- نشاط “اقرأ لي”: ويتم تطبيقه من خلال مشاركة الطفل قراءة قصة مفضلة لديه، بحيث يتناوب أحد الوالدين مع الطفل قراءة فقرات القصة أو أسطرها.
4- نشاط “القراءة مع الاختبار”: ويتم بتحضير ورقة وكتابة بعض الكلمات العشوائية من قصة مفضلة للطفل، ثم مطالبته بالبحث عن هذه الكلمات داخل صفحات القصة.
5- نشاط “إصبعي يمشي”: ويمكن تطبيقه عبر تمرير الإصبع بشكل عشوائي على صفحات الكتب والقصص أمام الطفل، ومطالبته بقراءة الكلمات عند التوقف عن تمرير الإصبع.