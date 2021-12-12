“هيئة النقل”: إلزام شركات تأجير السيارات بعقود بوابة “نقل” بداية من يناير القادم

أكدت الهيئة العامة للنقل على إلزام شركات ومكاتب تأجير السيارات من فئتي “أ” و”هـ” بإصدار عقود التأجير من خلال بوابة “نقل” اعتبارا من يناير القادم 2022.
وشددت النقل، وفق مصدر لـ”أخبار 24″، على أن ذلك يأتي وفقا لما تضمنته الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير وتعديلاته، التي نصّت على: “الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة” والمادة (الحادية والعشرون) التي نصّت على: “يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط الارتباط بالنظام الإلكتروني الذي تحدده الهيئة: والالتزام بصيغة العقد، ولها أن تضيف عليه ما لا يتعارض مع مواده، بعد أخذ موافقة الهيئة”.
وتعمل منصة “تأجير” على تنظيم عمليات تأجير المركبات بجميع أنواعها، وإصدار عقود تأجير موحدة لحماية أطراف العقد، عبر مرجعية تنظيمية تسمح للهيئة العامة للنقل والجهات ذات العلاقة بتطبيق ضوابطها بصورة قياسية ومتطورة.
وكانت الهيئة العامة للنقل بدأت تطبيق المرحلة الأولى من قرار إلزام منشآت تأجير السيارات بإصدار جميع عقود تأجير السيارات، من خلال خدمة عقود التأجير في “بوابة نقل” اعتبارًا من شهر يوليو الماضي، والتي شملت منشآت تأجير السيارات فئة “د” والمنشآت غير المصنفة في النشاط، وكذلك المنشآت التي تقوم بتسجيل العقود يدوياً.