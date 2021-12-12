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جديد المحليات > متحدث “الشؤون البلدية والقروية” يجدد التنبيه بضرورة اتباع البروتوكولات الوقائية بقاعات المناسبات والأفراح
12/12/2021   9:05 م

متحدث “الشؤون البلدية والقروية” يجدد التنبيه بضرورة اتباع البروتوكولات الوقائية بقاعات المناسبات والأفراح

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استعرض متحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، اليوم (الأحد)، البروتوكولات الوقائية الواجب اتباعها في قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات جائحة كورونا، أن البروتوكولات الوقائية في هذه الأماكن تشمل ارتداء الكمامة وعدم التلامس أو المصافحة، بالإضافة إلى استخدام الأواني ذات الاستخدام الواحد.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 2350 جولة رقابية في قاعات المناسبات بكافة مناطق المملكة، موضحًا أن أبرز المخالفات المرصودة في هذه القاعات تتمثل في عدم وجود نقاط فحص للتأكد من حالة التحصين الخاصة بالحضور. وفق “أخبار 24”.

متحدث “الشؤون البلدية والقروية” يجدد التنبيه بضرورة اتباع البروتوكولات الوقائية بقاعات المناسبات والأفراح

جديد المحليات
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