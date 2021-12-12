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جديد المحليات > “البيئة”: الأحد المقبل موعد صرف تعويضات المزارعين المتضررين من وقف زراعة الأعلاف الخضراء
12/12/2021   9:05 م

“البيئة”: الأحد المقبل موعد صرف تعويضات المزارعين المتضررين من وقف زراعة الأعلاف الخضراء

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الأحد)، البدء بصرف التعويض المادي لـ 2.3 ألف مزارع توقفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء، أو قلصوا المساحة المزروعة، حفاظًا على الموارد المائية للمياه الجوفية غير المتجددة.

وأوضحت أن إجمالي مبلغ التعويضات تخطى 69 مليون ريال، وبلغ مقدار التعويض 4 آلاف ريال عن كل هكتار، مشيرة إلى أن تاريخ الصرف يبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 19 / 12 / 2021م.

ويأتي التعويض تطبيقا لضوابط قرار مجلس الوزراء رقم 66 بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز 3 أعوام .

وفق “أخبار 24”.

“البيئة”: الأحد المقبل موعد صرف تعويضات المزارعين المتضررين من وقف زراعة الأعلاف الخضراء

جديد المحليات
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