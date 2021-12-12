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جديد المحليات > سفارة المملكة في لندن توضح شروط السفر إلى المملكة المتحدة
12/12/2021   9:05 م

سفارة المملكة في لندن توضح شروط السفر إلى المملكة المتحدة

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أوضحت سفارة المملكة في لندن، اليوم (الأحد)، شروط السفر إلى المملكة المتحدة قبل وبعد الوصول.

وأبانت أن السفر إلى المملكة المتحدة يتطلب قبل الوصول وجود فحص PCR بمدة لا تتجاوز 48 ساعة (باستثناء الأطفال تحت 12 عاما)، مع تعبئة نموذج تحديد المكان على الرابط.

إضافة إلى حجز موعد لفحص PCR في أحد المراكز المعتمدة في بريطانيا عبر الرابط.

وأضافت أنه في أول يومين بعد الوصول يتم إجراء فحص كورونا الذي تم حجزه قبل السفر (باستثناء الأطفال تحت الخامسة)، بالإضافة إلى البقاء في مقر السكن حتى ظهور النتيجة “سلبية”.

وأشارت إلى أنه في حال كانت النتيجة “إيجابية” فإنه يتوجب الالتزام بالحجر الصحي لمدة 10 أيام.

سفارة المملكة في لندن توضح شروط السفر إلى المملكة المتحدة

وفق “أخبار 24”.

سفارة المملكة في لندن توضح شروط السفر إلى المملكة المتحدة

جديد المحليات
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