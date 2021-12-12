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جديد المحليات > خلال أسبوع.. “الداخلية” ترصد 1.1 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا
12/12/2021   9:05 م

خلال أسبوع.. “الداخلية” ترصد 1.1 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، رصد 1.1 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19″، خلال الفترة من 1 / 5 / 1443هـ وحتى 7 / 5 / 1443هـ.

وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ 295 مخالفة، تلتها منطقة الرياض بـ 293، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 282، والمنطقة الشرقية بـ 101، ومنطقة حائل بـ 74.

كما سجلت منطقة الباحة 41 مخالفة، ومنطقة تبوك 40، ومنطقة الجوف 11، ومنطقة القصيم 8، ومنطقة نجران 3، ومنطقة عسير مخالفة واحدة، وكذلك منطقة جازان مخالفة واحدة، فيما لم تسجل منطقة الحدود الشمالية أي مخالفات. وفق “أخبار 24”.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

خلال أسبوع.. “الداخلية” ترصد 1.1 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

جديد المحليات
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