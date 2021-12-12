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جديد المحليات > “التعليم” تعلن مواعيد الاختبارات الفترية في الفصل الدراسي الثاني
12/12/2021   9:05 م

“التعليم” تعلن مواعيد الاختبارات الفترية في الفصل الدراسي الثاني

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أعلنت وزارة التعليم عن مواعيد الاختبارات الفترية في الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري 1443هـ.

وبينت الوزارة أن بداية اختبارات الفترة الأولى في الفصل الدراسي الثاني ستكون نهاية الشهر الحالي يوم (الأحد) الموافق 29 جمادى الأولى.

وأوضحت أن اختبارات الفترة الثانية تبدأ يوم (الأحد) الموافق 12 من شهر رجب القادم.

يُذكر أن وزارة التعليم أعلنت سابقًا عن التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني 1443 هـ، لجميع مراحل التعليم العام، حيثُ ستكون إجازة نهاية الأسبوع المطولة يوم (الأحد)، الموافق 15 جمادى الأولى. وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تعلن مواعيد الاختبارات الفترية في الفصل الدراسي الثاني

جديد المحليات
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