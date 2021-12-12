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جديد المحليات > “العدل” تتيح التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة إلكترونيًا
12/12/2021   9:05 م

“العدل” تتيح التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة إلكترونيًا

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أطلقت وزارة العدل خدمة التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة، عبر بوابة ناجز الإلكترونية، ضمن سعيها إلى التيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.

وأكدت الوزارة أن الخدمة تمكِّن المستفيد من التحقق من صكوك حصر الورثة غير الإلكترونية ومطابقتها بنسخة إلكترونية من خلال بوابة ناجز.

وأشارت إلى أن إطلاق الخدمة في مرحلتها الأولى تم على الصكوك التابعة لمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض، على أن تشمل في المرحلة الثانية الصكوك الصادرة من جميع المحاكم بمختلف مناطق المملكة.

وأوضحت “العدل” أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على بوابة ناجز الإلكترونية ثم اختيار الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة “التحقق من وثيقة حصر الورثة” من خلال الحالات الاجتماعية. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن وزارة العدل أتاحت أكثر من 120 خدمة إلكترونية عبر بوابة ناجز، في جميع القطاعات، عبر خطوات ميسرة؛ ما يغني المستفيدين عن زيارة المقرات العدلية.

“العدل” تتيح التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة إلكترونيًا

جديد المحليات
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