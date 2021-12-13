“سعود الطبية” توضح كيف يمكن التمييز بين أعراض الزكام والحساسية

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية كيف يمكن التمييز بين أعراض الزكام والحساسية التي تصيب العديد من الأشخاص خلال فصل الشتاء؛ من أجل الحصول على العلاج المناسب.
وبيّنت المدينة أن أعراض الزكام تكمن في احتقان الأنف وانسداده، والتهاب الحلق والسعال، والإصابة بالحمى المنخفضة، والعطاس، وصداع خفيف، والشعور ببعض الآلام الطفيفة، وإفرازات الأنف.
وأضافت أن أعراض الحساسية تشمل التهاب الأنف التحسسي، والإصابة بالتهاب الملتحمة، والاحمرار وسيلان الأنف، والعطاس، وحكة الأنف والعين، ودمع العينين، والإصابة بالانتفاخ سواء في العينين أو الأنف أو الفم، واحمرار البشرة وتشققها وجفافها في بعض الأحيان. وفق “أخبار 24”.