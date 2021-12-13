ميزانية 2022: أبرز منجزات ومستهدفات الجهات الحكومية

سلّط بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 2022 م، الضوء على أبرز المنجزات لعدد من الجهات الحكومية خلال عام 2021 م وأبرز مستهدفاتها لعام 2022.
منجزات الصحة لعام 2021
– شملت افتتاح 10 مستشفيات بسعة تتجاوز 1.5 ألف سرير، إضافة إلى تشغيل 87 مركز إسعاف جديدًا في مختلف المناطق، ودعمها بـ 250 سيارة إسعاف، وأكثر من 300 طبيب.
– كما تم افتتاح 4 مختبرات متخصصة بفحوصات “كوفيد-19″، وتفعيل مشروع “طبيب لكل أسرة”، وتخفيض نسبة انتشار التبغ في المملكة وارتفاع معدل الإقلاع عن التدخين بنسبة 26.8%.
أبرز مستهدفات الصحة لعام 2022
– إنشـاء وتجهيـز “مركز لحفظ مختلف العينات البيولوجية والكائنات الدقيقـة”، ضمـن نطـاق الأمان البيولوجـي BANK BIO، وتطوير المراكز الصحية الحكومية لمراكز استشارية “ميغا” لتشمل جميع التخصصات.
– إطلاق المركز السعودي للمواعيـد والإحالات الطبيـة مـن خـلال تصميـم نظـام إلكتروني موحّد للإحالات، وتفعيل العيادات الافتراضية وتقنيات الرعاية المنزلية “مركز تميز الصحة الرقمية”.
– تأسيس وتفعيل نظام تقصٍّ وبائي لضمان سلامة الغذاء، وإنشاء مكتبة إلكترونية للأبحاث والدراسات الخاصة باللقاحات.
منجزات التعليم لعام 2021
– حصول المملكة علــى المرتبة الأولى عربيــًا، والـ12 ضمن مجموعة دول العشـرين، والـ 14 عالميًا فيمـــا يخـــص عـــدد أبحاث “كوفيد-19″، وإطلاق خدمـة “مؤهـل” لتمكيـن القطاعيـن الحكومـي والخـاص مـن التحقـق مـن الشــهادات الأكاديمية التــي حصــل عليهــا الخريجــون مــن إحــدى مؤسسات التعليـم والتدريب السـعودية وغير السـعودية.
– رفـــع أعـــداد القبـــول بالجامعـات بما يزيد على 10% من المقاعد المخصصة للدراسة في البرامج التعليميـــة المتاحـــة للقبـــول بالجامعـــة، وإطلاق مســار التميــز للابتعاث لـ32 تخصصًا جديدًا في 70 جامعة عالمية، والمسار الصحــي لألفي طالب سـنويًا.
مستهدفات التعليم لعام 2022
– إطلاق “برنامـج التلمـذة الصناعية” ويجمع بين التعليـم الرسمي بدوام جزئي وبين التدريب والخبـرة والممارسة العملية.
– دعــم مهــارات الابتكار والإنتــاج والصناعــة بتجهيــز 8 مختبــرات للعلــوم والتقنيــة والهندسـة والرياضيـات والفنـون.
– إنشــاء أنديــة الموهبــة والابتكار للمتدربيــن والمتدربــات فــي الكليــات والمعاهــد لتكــون مرجعًا علميـًا واقتصاديـًا يهــدف إلــى صقــل الخبــرات والإبداعات.
– اسـتحداث أول نظـام وطنـي لتمويـل ودعـم البحـث والابتكار تحـت عنـوان “برنامـج التمويـل المؤسسـي”.
– اســـتهداف 50 شـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص – الصناعـــي منهـــا بشـــكل خـــاص – والجهـات الوطنيـة لتقديـم حلـول للتحديـات الوطنيـة والصناعيـة مـن خـلال البحـث العلمــي فــي الجامعــات المحليــة.
منجزات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعام 2021 م
– توطيـــن 20 مهنة ونشـاطًا في عدة قطاعات وخلق ما يزيد عـلى 378 ألف وظيفة، إضافة إلى تطبيـق معاييـر أدلـة الوصـول الشـامل للأشـخاص ذوي الإعاقـة لتخفيـف العـبء عليهـم وتسـهيل وصولهـم للخدمـات.
– تمكيـن مـا يزيـد على 10 آلاف مـن مسـتفيدي الضمـان الاجتماعي والقادريـن علـى العمـل لتوفيـر فـرص وظيفيـة لهـم، إضافة إلى النظـــام المركزي للمعلومات الوظيفية الذي يهدف إلى تقديـم خدمــات رقميــة متكاملة تعنــى بمســيرة موظــف القطــاع العــام مــن التعييــن إلــى نهايـــة الخدمـــة.
– إقـرار منتجـات تأمينية للعمالـة المنزليـة والتجاريـة؛ بهـدف تقليـل المخاطـر فـي سـوق اسـتقدام العمالـة المنزليـة، ورفـع مسـتوى الإنتاجيـة فـي سـوق العمـل.
مستهدفات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعام 2022 م
– توطين 16 مهنة ونشاطًا في عدد من القطاعات، وتدريـب وتأهيـل 3 آلاف باحـث عـن العمـل فـي مجـال السـلامة والصحـة المهنيـة وإلحاقهـم بسـوق العمـل.
– إنشـاء نظـام السـجل الوطنـي للأشخاص ذوي الإعاقـة لتقديـم خدماته بشـكل متكامـل، وتمكيـن حصولهـم علـى كل حقوقهـم.
– تشغيل برامج العمل الحر والعمل عن بعد والتي تسـتهدف زيادة أعداد المسـتقلين النشـطين فـي العمـل الحـر إلـى 30 ألـفًا، وأعـداد العاملين فـي العمل عـن بعد إلـى 60 ألـفًا.
– إدارة وتحفيز منصة العمل المرن بزيادة أعداد العاملين إلى 50 ألفًا لزيادة فــرص العمــل لــدى المواطنيــن، إضافة إلى تمكيـــن 26 % مـــن مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل من الانخراط في سوق العمل.
منجزات الطاقة لعام 2021
– استبدال 10 ملايين عداد كهربائي ميكانيكي إلى عدادات كهربائية إلكترونية ذكية، وتوريد 40% من إجمالي العدادات المستبدلة في مصانع محلية.
– رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة وتحقيق وافر يتجاوز 300 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا عن عام 2020، ما ساهم في حفظ الثروات الوطنية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
– البدء في تشغيل مصفاة تكرير بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ألف برميل من المنتجات البترولية يوميًا، وإنشاء محطة كهرباء بقدرة 3.8 جيجا وات في مدينة جازان، والمساهمة بتوفير نحو 5 آلاف فرصة عمل للمواطنين,
– استفادة أكثر من 120 ألف مواطن من 280 ألف جهاز تكييف عالي الكفاءة ضمن أجهزة التكييف المصنعة محليًا بدعم من الحكومة بهدف دعم الصناعة المحلية.
– اعتماد بناء وتشغيل خمسة مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية، بسعة إجمالية 2900 ميجا وات والتي ساهمت في تأسيس خمس شركات سعودية.
مستهدفات الطاقة لعام 2022
– اعتماد بناء وتشغيل 4 مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1200 ميجا وات.
– تنظيم سوق غاز البترول المسال وفتح السوق التنافسية في أنشطة توزيع غاز البترول المسال لتحسين الخدمة المقدمة للمستهلكين.
– طرح الوقود النظيف من الديزل والبنزين في الأسواق السعودية لتخفيض الانبعاثات من غازات أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين.
– إطلاق مبادرة تركيب الألواح الشمسية في 9 مواقع مختلفة من المباني التعليمية والمساجد والمزارع التابعة للجامعات وإنتاج ما يقارب ميجا وات من الطاقة.
منجزات الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعام 2021
– تمكيـن أكثـر مـن 210 آلاف أسـرة سعودية مـــن الاستفادة مـــن خيـــارات برنامـــج سـكني المتنوعـة، منهـا ما يزيـد على 166 ألــف أســرة سـكنت منازلهـا وذلـك حتـى شـهر نوفمبـر مـن العـام الحالـي، وذلـك بالاستفادة مـن القـرض العقـاري المدعـوم بالشــراكة مــع 18 جهــة تمويليــة.
– توقيــع أكثــر مــن 185 ألــف عقــد تمويلــي مدعــوم لمســتفيدي صنــدوق التنميــة العقاريــة ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة والإســكان.
– اسـتمرار العمل فـــي تنفيـذ 82 مشروعًا سـكنيًا تحـــت الإنشاء، توفـــر 110 آلاف وحـدة متنوعـة بمتوسـط أسـعار 700 ألـف ريـال.
– إنشــاء 18 عبارة مياه وقنوات تصريف، وحوائـط وجــدران اســتنادية بطــول يزيــد على 780 ألـــف متــر طولــي، وتــم تنفيــذ شــبكات تصريــف للميــاه بطــول يزيــد عــلى 3.1 مليـــون متـــر طولــي بهـدف درء أخطار السيول فــي المدن. وفق “أخبار 24”.
– إنشـاء وتطويـر حدائـق وسـاحات ومنتزهـات وملاعـب ودورات ميـاه بمسـاحة تزيـد عــلى 3.2 مليــون متــر مربــع، وســفلتة طــرق وإنشــاء جســور بأطــوال تزيــد عــلى 8.2 مليــون متــر طولــي.
مستهدفات الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعام 2022
– توفيــر ســكن لأكثــر مــن 130 ألــف مســتفيد، وإبــرام مــا يزيــد عـلى 100 ألــف عقــد دعـم سـكني لتوفيـر خيـارات سـكنية متنوعـة تلائـم مختلـف فئـات المجتمـع لرفـع نسـبة التملـك.
– ضـخ 39 ألــف وحــدة ســكنية متنوعــة بالشــراكة مــع المطوريــن العقارييـن، وإتاحـة حجزهـا عبـر منصـة وتطبيـق سـكني.
– توفيـــر أكثـر من 26 ألـــف وحدة سـكنية للأسـر الأشـد حاجة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية.
– إطلاق نظـام الإدارة المكانية، والتي تهدف إلى تحديـــد الاحتياج للخدمات البلدية المقدمة على مســـتوى المدن.
– تفعيـــل إطلاق تراخيص المهن الحرفية فـي القطاع البلدي والتي تهدف إلى رفع وتعزيـز الإنتاجية للسـوق في المملكة.