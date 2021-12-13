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جديد المحليات > قدراته الكبرى أهلته لذلك.. هكذا وصل عبدالرحمن الطبيشي لأعلى مناصب ديوان المؤسس
13/12/2021   7:04 ص

قدراته الكبرى أهلته لذلك.. هكذا وصل عبدالرحمن الطبيشي لأعلى مناصب ديوان المؤسس

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استعرض عدد من المختصين في التاريخ بعض المراحل الفارقة في حياة عبدالرحمن الطبيشي، والتي أوصلته إلى أن يكون أحد الرجال المقربين من المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

وقال عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ والحضارة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور ضيف الله بن رازن، خلال لقائه في برنامج “رجال عبدالعزيز” على قناة “السعودية”، إن نقطة التحول الرئيسية في حياة الطبيشي كانت عندما تعرف المؤسس على قدراته الكبيرة، وقرر تعيينه موظفًا بديوان الملك عبدالعزيز آل سعود، ليتدرج بعدها في المناصب ليصل إلى منصب رئيس الشؤون الخاصة الملكية.

وأضاف أن الملك عبدالعزيز آل سعود وجد في الطبيشي الصفات اللازمة لإسناد بعض المهام الكبرى إليه، وعلى رأسها تنظيم مواعيده ومقابلة الأمراء والوزراء، بالإضافة إلى مهام الاعتناء بضيوف المؤسس والنظر في حوائجهم. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، قال عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ في جامعة الملك سعود، الدكتور سعيد القحطاني، إن المؤسس انتدب الطبيشي في العديد من المهام الحربية وزياراته الخارجية، حيث كان عضواً دائماً في وفود الملك عبدالعزيز أثناء مفاوضاته مع الملك فيصل بن الحسين.

قدراته الكبرى أهلته لذلك.. هكذا وصل عبدالرحمن الطبيشي لأعلى مناصب ديوان المؤسس

جديد المحليات
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