قدراته الكبرى أهلته لذلك.. هكذا وصل عبدالرحمن الطبيشي لأعلى مناصب ديوان المؤسس

استعرض عدد من المختصين في التاريخ بعض المراحل الفارقة في حياة عبدالرحمن الطبيشي، والتي أوصلته إلى أن يكون أحد الرجال المقربين من المؤسس عبدالعزيز آل سعود.
وقال عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ والحضارة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور ضيف الله بن رازن، خلال لقائه في برنامج “رجال عبدالعزيز” على قناة “السعودية”، إن نقطة التحول الرئيسية في حياة الطبيشي كانت عندما تعرف المؤسس على قدراته الكبيرة، وقرر تعيينه موظفًا بديوان الملك عبدالعزيز آل سعود، ليتدرج بعدها في المناصب ليصل إلى منصب رئيس الشؤون الخاصة الملكية.
وأضاف أن الملك عبدالعزيز آل سعود وجد في الطبيشي الصفات اللازمة لإسناد بعض المهام الكبرى إليه، وعلى رأسها تنظيم مواعيده ومقابلة الأمراء والوزراء، بالإضافة إلى مهام الاعتناء بضيوف المؤسس والنظر في حوائجهم. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ في جامعة الملك سعود، الدكتور سعيد القحطاني، إن المؤسس انتدب الطبيشي في العديد من المهام الحربية وزياراته الخارجية، حيث كان عضواً دائماً في وفود الملك عبدالعزيز أثناء مفاوضاته مع الملك فيصل بن الحسين.
نقطة تحول ساهمت في تاريخ عبدالرحمن الطبيشي.#رجال_عبدالعزيز#قناة_السعودية pic.twitter.com/yEoHImYQ2a
— قناة السعودية (@saudiatv) December 12, 2021
كيف تعامل عبدالرحمن الطبيشي أحد #رجال_عبدالعزيز مع تعدد المسؤوليات الموكلة له؟#قناة_السعودية pic.twitter.com/e1hAbKi2wV
— قناة السعودية (@saudiatv) December 12, 2021
نباهة عبدالرحمن الطبيشي لاقت توجيه من المؤسس بتنظيم إدارة شؤون المراسم الملكية.#رجال_عبدالعزيز#قناة_السعودية pic.twitter.com/PmakMjZwZ8
— قناة السعودية (@saudiatv) December 12, 2021