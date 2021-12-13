حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد التقرير اليومي لحالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين)، على مدن ومحافظات المملكة.
وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى سماء صحو لغائمة جزئياً على معظم المناطق، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14- 34 كم/ ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 22- 42 كم/ ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.
ولفت إلى أن ارتفاع الموج سيكون من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16- 36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج وفق “أخبار 24”.