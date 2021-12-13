أمير الرياض بالنيابة يشرف حفل سفارة دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني

شرّف أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن، حفل سفارة دولة قطر لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات.
وكان في استقبال أمير الرياض بالنيابة لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة قطر بندر بن محمد العطية وعدد من منسوبي السفارة.
حضر الحفل نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ونائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ووزير دولة قطر للشؤون الخارجية سلطان المريخي، وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة. وفق “أخبار 24”.