الأمير الوليد بن بدر: رحيل “مينيز ” غلطة.. “وأكثر اللي يتكلمون عن النصر ما خدموا النادي يوم واحد”

أكد العضو الذهبي بنادي النصر، الأمير الوليد بن بدر، أنه لو كان لديه سلطة اتخاذ القرار بنادي النصر لما استغنى عن خدمات المدرب مانو مينيز في الوقت الحالي.
وأضاف الأمير الوليد بن بدر، خلال حديثه عبر مساحة صفوة المهيدب الرياضية على موقع “تويتر، أن إدارة نادي النصر أخطأت عندما استجابت للضغط الجماهيري، وأنهت التعاقد مع “مينيز”.
ولفت إلى أن كل مشاكل نادي النصر التحكيمية تحدث في غرفة الفار، نافيًا صحة ما يدعيه البعض بأنه يتدخل في عمل الإدارة والقرارات التي يتخدها النادي.
وأشار إلى أن هناك فئة تنتقده وترغب في إبعاده عن النادي، كما أن معظم من يهاجم النصر لم يخدموا النادي يوما واحدا كخدمة إدارية. وفق “أخبار 24”.