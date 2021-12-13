"السديس" يدشن جهاز الصدمات الكهربائية "الإنعاش القلبي" بالمسجد الحرام

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، مبادرات هيئة الهلال الأحمر السعودي التي احتوت جهاز الصدمات الكهربائية “الإنعاش القلبي” للحالات الصحية الطارئة بالحرم المكي.
وأشاد السديس بالمبادرات النوعية والتي تدعم في مخرجاتها منظومة الخدمات الصحية المقدمة لقاصدي المسجد الحرام نحو تسخير الوسائل التقنية الحديثة في توفير بيئة صحية وآمنة تراعي معايير السلامة والراحة للقاصدين ليحظوا بأرقى تجربة عند أدائهم النسك والعبادات.
وتنطلق المبادرة بتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي والمتضمنة توفير أجهزة مخصصة للصدمات الكهربائية والإنعاش القلبي والتي تمكن من وصول الأجهزة للمستجيب الأول في منطقة الحرم المكي الشريف بسرعة عالية، وعدد من المبادرات الأخرى التي تسعى لتسخير دورها في المنظومة الصحية في الحرمين الشريفين.
ويعزز الجهاز دور المستجيب الأول من خلال دورات تدريبية للجهات المعنية في المسجد الحرام وكل أفراد المجتمع للتعرف على كيفية استخدام الجهاز كما يعمل الجهاز من خلال اتباع الأوامر الصوتية أو الرقمية الظاهرة على جهاز الصدمات والمتضمنة إعطاء الصدمة الكهربائية حسب التوجيهات الصادرة من الجهاز. وفق “أخبار 24”.