ترقب لانطلاق أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2022

تنطلق بعد قليل أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2022، المقرر إقامته على مدار يومين بفندق موفنبيك الرياض.
وتقام الجلسة الأولى تحت عنوان “الاستدامة المالية وتنمية الاقتصاد الوطني”، وسيشارك فيها كل من وزير المالية محمد الجدعان، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.
وسيشارك وزير الصحة فهد الجلاجل، ووزير التعليم حمد آل الشيخ، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل في الجلسة الثانية للملتقى التي تُقام بعنوان “التحول والتطوير في الخدمات”.
كما سيشهد الملتقى جلسة ثالثة بعنوان “ممكنات نمو القطاع الخاص”، ويشارك فيها كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحه، ووزير الاستثمار خـالد الفالح، ووزير النقل صالح الجاسر.
يذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أقرّ مساء أمس (الأحد)، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022.وفق “أخبار 24”.