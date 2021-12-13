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جديد المحليات > هيئة الترفيه تعلن إغلاق “ونتر وندرلاند” اليوم لأعمال الصيانة
13/12/2021   1:23 م

هيئة الترفيه تعلن إغلاق “ونتر وندرلاند” اليوم لأعمال الصيانة

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه أنها ستغلق منطقة الألعاب “ونتر وندرلاند”، اليوم (الإثنين)؛ بسبب أعمال الصيانة، على أن يُعاد افتتاحها للزوار بدءاً من يوم غدٍ (الثلاثاء).

وتعد “ونتر وندرلاند” إحدى المناطق الـ14 لموسم الرياض، وتحتوي على 52 لعبة، موزعة على 6 مناطق فرعية تناسب كل الأعمار.

وكشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن أن العدد الإجمالي لزائري موسم الرياض في نسخته الثانية، تجاوز 6 ملايين زائر، حتى أمس (الأحد).

وتشير التقديرات إلى أن موسم الرياض ساهم في توفير أكثر من 120 ألف وظيفة، من بينها 37 ألف وظيفة مباشرة و85 ألفاً أخرى غير مباشرة.

وفق “أخبار 24”.

هيئة الترفيه تعلن إغلاق “ونتر وندرلاند” اليوم لأعمال الصيانة

جديد المحليات
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