خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالتين خطيتين من سلطان عُمان وملك البحرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالتين خطيتين، من سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، ومن ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وتسلم الرسالتين وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله كل من، وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وكلاً من سلطنة عمان والبحرين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات وعلى الأصعدة كافة ، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفق “أخبار 24”.