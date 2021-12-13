وزير الاستثمار: لن نبحث عن استثمارات مكررة.. وسنركز على قطاعات مثل الطاقة الخضراء والنقل والتقنية

قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن مستوى ضخ الاستثمارات خلال الـ9 سنوات القادمة سيبلغ أكثر من 12 تريليون ريال، منها 3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة، وأكثر من 4 تريليونات ريال من القطاع الخاص، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بجانب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أنه سيكون هناك مبادرات نوعية غير مسبوقة في تاريخ المملكة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لن تبحث عن استثمارات مكررة لما استثمر فيه سابقا، وإنما ستركز على قطاعات لم يتم تفعيلها بشكل كافٍ في المملكة، مثل الطاقة الخضراء، والطاقة المتجددة، وقطاع النقل، والتقنية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن ذلك جاء خلال الجلسة الثالثة من ملتقى الميزانية التي أقيمت تحت عنوان “ممكنات نمو القطاع الخاص”.
فيديو | #وزير_الاستثمار: مستوى ضخ الاستثمارات خلال الـ 9 سنوات القادمة أكثر من 12 تريليون ريال#الإخبارية#ميزانية_السعودية2022#SaudiBudget2022 pic.twitter.com/gcM7M7RlT2
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 13, 2021