نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > وزير الاستثمار: لن نبحث عن استثمارات مكررة.. وسنركز على قطاعات مثل الطاقة الخضراء والنقل والتقنية
13/12/2021   6:08 م

وزير الاستثمار: لن نبحث عن استثمارات مكررة.. وسنركز على قطاعات مثل الطاقة الخضراء والنقل والتقنية

+ = -
573

قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن مستوى ضخ الاستثمارات خلال الـ9 سنوات القادمة سيبلغ أكثر من 12 تريليون ريال، منها 3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة، وأكثر من 4 تريليونات ريال من القطاع الخاص، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بجانب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أنه سيكون هناك مبادرات نوعية غير مسبوقة في تاريخ المملكة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لن تبحث عن استثمارات مكررة لما استثمر فيه سابقا، وإنما ستركز على قطاعات لم يتم تفعيلها بشكل كافٍ في المملكة، مثل الطاقة الخضراء، والطاقة المتجددة، وقطاع النقل، والتقنية. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن ذلك جاء خلال الجلسة الثالثة من ملتقى الميزانية التي أقيمت تحت عنوان “ممكنات نمو القطاع الخاص”.

وزير الاستثمار: لن نبحث عن استثمارات مكررة.. وسنركز على قطاعات مثل الطاقة الخضراء والنقل والتقنية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885189276.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.