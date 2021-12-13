الصادرات غير النفطية حققت رقماً قياسياً.. وزير “الصناعة” يستعرض إنجازات القطاع الصناعي في 2021

استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم (الاثنين)، بعض المنجزات التي حققها القطاع الصناعي خلال عام 2021.
وأكد، خلال ملتقى ميزانية 2022، أنه على مستوى القطاع الصناعي تم توفير 55 ألف وظيفة على مدار عام 2021، بنسبة توطين تجاوزت 38%، كما دخل 667 مصنعًا جديدًا، وتم إصدار تراخيص لـ960 مصنعًا جديدًا خلال العام نفسه.
وأضاف أن بنك التصدير والاستيراد اعتمد تسهيلات ائتمانية تُقدر بـ1.2 مليار ريال، كما ركَّز على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي حصلت على 51% من إجمالي التمويل، مشيرًا إلى أن هذا الدعم ساهم في التصدير لـ50 دولة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وكندا.
وأشار إلى تحقيق قطاع الصادرات غير النفطية رقمًا قياسيًا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة الصادرات 125 مليار ريال، مؤكدًا أنه تم إنفاق 4 مليارات ريال لرفع طاقات البنية التحتية للقطاع الصناعي، والتي من شأنها توفير 160 مليون متر مربع للبنية التحتية الخاصة بالقطاع مستقبلًا. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن قطاع التعدين بات من القطاعات الواعدة في المملكة، خاصة مع دخول نظام الاستثمار التعديني الجديد حيز التنفيذ، مؤكدًا أنه تم إصدار 506 رخص جديدة، من بينها 133 رخصة استكشافية للمعادن.
وزير الصناعة والثروة المعدنية: القطاع الصناعي وفر 55 ألف وظيفة خلال هذا العام بنسبة توطين تتجاوز 38%.#ميزانية_السعودية2022 #واس_عام pic.twitter.com/gE5upVN9mo
— واس العام (@SPAregions) December 13, 2021
وزير الصناعة والثروة المعدنية: بنك التصدير والاستيراد اعتمد تسهيلات ائتمانية تقدر بـ 1,2 مليار ريال، و51% من إجمالي التمويل استهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة.#ميزانية_السعودية2022 #واس_عام pic.twitter.com/72szlGs1D1
— واس العام (@SPAregions) December 13, 2021
وزير الصناعة والثروة المعدنية: قطاع التعدين من القطاعات الواعدة مع دخول نظام الاستثمار التعديني الجديد حيز التنفيذ، أصدرنا 506 رخص جديدة منها 133 رخصة استكشاف للمعادن. #ميزانية_السعودية2022 #واس_عام pic.twitter.com/zXm4gYTJFO
— واس العام (@SPAregions) December 13, 2021