وزير التعليم: عالجنا أكثر من 900 مشروع متعثر.. ونفكر في رقمنة المناهج للمرحلة الثانوية

قال وزير التعليم، حمد آل الشيخ، إن التعليم عن بعد أصبح جزءاً من العملية التعليمية، لذا تفكر الوزارة في رقمنة المناهج للمرحلة الثانوية في 2023.
وأكد، خلال الجلسة الثانية لملتقى ميزانية 2022، أن البحث العلمي ارتفع بنسبة 120% في عام 2021 ما يؤكد استمرار عملية التطوير في قطاع التعليم العام والجامعي.
وأضاف أنه تمت معالجة 902 من المشاريع المتعثرة سواء بالسحب أو بفسخ العقود وإعادة الإسناد لشركات متخصصة، كما تم الاستغناء عن 671 مبنى مستأجرا خلال السنوات الماضية، وبناء 1600 صالة رياضية متعددة الأغراض و2700 ملعب عشبي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الجلسة الثانية لملتقى ميزانية 2022 أقيمت تحت عنوان “التحول والتطوير في الخدمات”، وذلك بمشاركة وزير الصحة فهد الجلاجل، ووزير التعليم حمد آل الشيخ، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.