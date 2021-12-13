وزير التعليم: استحداث 54 كتاباً جديداً وتطوير 112 كتاباً قائماً

أكد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أن عدد الأبحاث العلمية في الجامعات ارتفعت بنسبة 120% خلال 2021، وأن 27% من نواتج البحث العلمي في المنطقة العربية تعود لباحثين في الجامعات السعودية.
وأشار آل الشيخ، خلال الجلسة الثانية لملتقى الميزانية 2022، إلى أن هناك نسبة نمو بلغت 200% في نواتج البحث العلمي، بعد تطوير برنامج الدعم المؤسسي في 2019.
وكشف عن أنه تم تطوير 54 كتاباً جديداً بالإضافة إلى 112 كتاباً قائماً.
وأوضح أن هناك 35 جامعة سعودية دخلت التصنيفات العالمية، منها 6 جامعات وفقًا لتصنيف “شنغهاي”، و15 جامعة “تايمز”، و14 جامعة “QS”، لافتًا إلى أنه من هذا العام سيتم عقد اختبارات خاصة لطلبة الأول الثانوي لمعرفة ميولهم وقدراتهم والتخصصات التي يرغبون في دراستها. وفق “أخبار 24”.
وذكر الوزير أنه تم رصد 185 مليار ريال لميزانية التعليم في المملكة ضمن الميزانية الجديدة 2022، ويعتبر مبلغا كبيرا جدًا، بخلاف ما يصل للوزارة عبر المبادرات الخاصة بقطاع التعليم.
وبيّن أن هناك أكثر من 480 ألف معلم ومعلمة حصلوا على أكثر من 30 ألف دورة تدريبية، مشيرًا إلى زيادة الملتحقين بمرحلة الطفولة المبكرة بنسبة 22.6% بالقطاع الحكومي، كما ارتفعت أعداد من هم في عمر 5 سنوات بنسبة 44% .