وزير الصحة: نستهدف افتتاح 88 منشأة صحية جديدة وتفعيل خدمات الإسعاف الطائر في 2022

أكد وزير الصحة، فهد الجلاجل، أن الوزارة تستهدف افتتاح 88 منشأة صحية جديدة، إضافة إلى تفعيل خدمات الإسعاف الطائر، وخدمة 10 ملايين مستفيد من برنامج طبيب لكل أسرة خلال عام 2022م.
وأوضح الجلاجل خلال الجلسة الثانية من ملتقى الميزانية 2022، اليوم (الإثنين)، أن تطبيق نموذج الرعاية الصحية الجديد ساهم في إنقاذ أرواح كثيرة، مشيراً إلى أن تعاون الفرق الطبية والإسعافية مكن من رفع كفاءة الخدمات الإسعافية في المملكة.
وأشار إلى أن الوزارة استمرت في تطوير القطاع الصحي خلال عام 2021 وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالتوازي مع جهودها لمواجهة جائحة “كورونا”، مبيناً أن حماية صحة المواطن والمقيم وسلامتهما كانت أولوية للوزارة خلال عام 2021، حيث اعتبرت المملكة رمزا للنجاح في مواجهة الجائحة. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن عام 2021 شهد افتتاح 10 مستشفيات بطاقة استيعابية تصل إلى 1500 سرير، فيما سيشهد عام 2022 افتتاح 88 منشأة صحية وكذا افتتاح مركز طبي افتراضي كأول مركز على مستوى العالم بالإضافة إلى تفعيل خدمات الإسعاف الطائر.
وأضاف أن المملكة تمكنت من رفع الطاقة الاستيعابية خلال العام الحالي في جميع مناطق المملكة بما يساوي ما تم رفعه خلال 20 سنة الماضية، مشيراً إلى أن عدد فحوصات كورونا التي قامت بها تجاوز 120 ألف فحص في اليوم ما جعل المملكة تحتل المستويات الأولى في مجموعة العشرين، كما حلت في المرتبة الثانية في مؤشر مواجهة الجائحة.