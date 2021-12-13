“الحقيل”: نستهدف توفير 26 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد احتياجًا ورفع الخدمات الإلكترونية لـ225 خدمة

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن التحول الرقمي اختصر الزمن، ما ساهم اليوم في توفير 115 خدمة يُمكن إنجازها إلكترونيًا عبر منصة “بلدي”.
وأكد “الحقيل”، خلال الجلسة الأولى من ملتقى ميزانية 2022 الذي عقد اليوم (الإثنين)، أن الوزارة تستهدف رفع عدد هذه الخدمات لـ 225 خدمة بنهاية 2022، ما يعني أن 95% من المستفيدين سيكون بإمكانهم الحصول على احتياجاتهم بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة أي جهة تابعة للوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف في مجال البنية التحتية التركيز على برامج الصيانة الفعالة لكل الأصول البلدية، وتوفير 26 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد احتياجاً في 2022.
ونوه ببدء تخصيص عدة قطاعات في القطاعين البلدي والإسكاني، كما تستهدف الوزارة تخصيص النفايات والحفريات والصيانة على المباني وقطاعات أخرى. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الجلسة الأولى لملتقى ميزانية 2022 أقيمت تأتي تحت عنوان “الاستدامة المالية وتنمية الاقتصاد الوطني”، وذلك بمشاركة كل من وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري.