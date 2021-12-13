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جديد المحليات > محافظ صندوق الاستثمارات العامة: وفرنا 400 ألف وظيفة خلال 5 سنوات
13/12/2021   6:08 م

محافظ صندوق الاستثمارات العامة: وفرنا 400 ألف وظيفة خلال 5 سنوات

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أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن الصندوق نجح في توفير 400 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة منذ عام 2016 وحتى الآن.

وأوضح الرميان خلال الجلسة الأولى من ملتقى الميزانية 2022، أنه تم استحداث 47 شركة جديدة، وتم عمل شراكات مع القطاع الخاص بقيمة 1.8 تريليون ريال حتى الربع الثالث من 2021.

وأشار إلى أن الصندوق سيضخ 5 تريليونات ريال في استثمارات محلية حتى 2030، بالإضافة لإعادة تدوير رأس مال الصندوق في استثمارات جديدة، لافتًا إلى أن الصندوق العام يشمل 4 صناديق للاستثمار المحلي وصندوقين للاستثمار الأجنبي. وفق “أخبار 24”.

محافظ صندوق الاستثمارات العامة: وفرنا 400 ألف وظيفة خلال 5 سنوات

جديد المحليات
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