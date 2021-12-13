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رياضة > مواجهة مرتقبة بين ميسي ورونالدو.. تعرف على نتيجة قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
13/12/2021   6:08 م

مواجهة مرتقبة بين ميسي ورونالدو.. تعرف على نتيجة قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

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أسفرت قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، عن مواجهات نارية، حيث اصطدم ريال مدريد الإسباني بنظيره بنفيكا البرتغالي، وسيواجه اتليتكو مدريد نظيره بايرن ميونيخ الألماني، كما سيلتقي مانشستر يونايتد بنظيره باريس سان جيرمان.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

بنفيكا البرتغالي vs ريال مدريد الإسباني.

فياريال الإسباني vs مانشستر سيتي.

أتلتيكو مدريد الإسباني vs بايرن ميونيخ الألماني.

ريد بول سالزبورج النمساوي vs ليفربول الإنجليزي.

إنتر ميلان الإيطالي vs آياكس الهولندي.

تشيلسي الإنجليزي vs ليل الفرنسي.

سبورتنج لشبونة البرتغالي vs يوفنتوس الإيطالي.

باريس سان جيرمان الفرنسي vs مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتم توزيع الفرق الـ16 إلى مستويين.

التصنيف الأول: ريال مدريد الإسباني، أياكس أمستردام الهولندي، بايرن ميونيخ الألماني، يوفنتوس الإيطالي، ليفربول الإنجليزي، مانشستر سيتي الإنجليزي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، وليل الفرنسي.

التصنيف الثاني: أتلتيكو مدريد الإسباني، فياريال الإسباني، تشيلسي الإنجليزي، إنتر ميلان الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، وريد بول سالزبورج النمساوي. وفق “أخبار 24”.

ومن المقرر أن تجرى مواجهات دور الـ16 بنظام الذهاب والإياب، وستلعب أندية التصنيف الأول التي حصلت على صدارة مجموعاتها مباراة العودة على ملعبها.

وتقام جولة الذهاب أيام 15 و16 و22 و23 فبراير المقبل على ملاعب فرق التصنيف الثاني، فيما تجرى جولة الإياب أيام 8 و9 و15 و16 مارس المقبل بملاعب فرق التصنيف الأول.

تعرف على نتيجة قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

مواجهة مرتقبة بين ميسي ورونالدو.. تعرف على نتيجة قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

رياضة
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