وزير المالية: سنستمر في دعم البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين

أوضح وزير المالية، محمد بن عبد الله الجدعان، اليوم (الإثنين)، مستهدفات الحكومة على المدى المتوسط.
وأضاف “الجدعان”، خلال الجلسة الأولى من ملتقى ميزانية 2022، أن الحكومة تستهدف الاستدامة، وتمكين القطاع الخاص، منوهًا بوجود عدد من الاستراتيجيات التي تمول من قبل الميزانية العامة للدولة لتمويل القطاع الخاص.
وأكد أن الحكومة ستستمر في دعم البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بشكل عام.
يذكر أن الجلسة الأولى لملتقى ميزانية 2022 تأتي تحت عنوان “الاستدامة المالية وتنمية الاقتصاد الوطني”، وذلك بمشاركة كل من وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري. وفق “أخبار 24”.