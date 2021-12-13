بدء أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2022 بالرياض بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين

بدأت اليوم (الإثنين) في الرياض أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2022م، الذي تنظمه وزارة المالية، بمشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين.
وشارك في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان “الاستدامة المالية وتنمية الاقتصاد الوطني” وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري.
يذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أقرّ مساء أمس (الأحد)، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022. وفق “أخبار 24”.
يبدأ الآن البث المباشر لجلسات #ملتقى_ميزانية2022، كونوا معناhttps://t.co/eMiP8TMwf9
— وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) December 13, 2021