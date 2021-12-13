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جديد المحليات > بعض المناطق تشهد زخات البرد.. “الأرصاد” توضح تفاصيل الحالة الممطرة التي تبدأ من الغد
13/12/2021   11:48 م

بعض المناطق تشهد زخات البرد.. “الأرصاد” توضح تفاصيل الحالة الممطرة التي تبدأ من الغد

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استعرض المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الاثنين)، تفاصيل الحالة الممطرة التي من المتوقع أن تؤثر على عدد من المناطق خلال الفترة من غد (الثلاثاء) وحتى (السبت) المقبل. 

وتوقع المركز أن تتأثر مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتيارات هابطة وزخات من البرد ورياح نشطة، وذلك خلال الفترة من (الثلاثاء) إلى (الخميس)، ثم تنحصر الأمطار وتصبح من خفيفة إلى متوسطة يومي (الجمعة) و(السبت)، وذلك على منطقتي مكة والمدينة. 

كما توقع أن تشهد مناطق الجوف وحائل والشرقية والقصيم والرياض أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة خلال الفترة من يوم (الأربعاء) إلى (السبت).  وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على معظم المناطق حتى منتصف الأسبوع القادم، ولمزيد من المعلومات حول الحالة المطرية يرجى زيارة الرابط

بعض المناطق تشهد زخات البرد.. “الأرصاد” توضح تفاصيل الحالة الممطرة التي تبدأ من الغد

جديد المحليات
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