مجانًا للمواطنين.. “هيئة المهندسين” و”الشؤون البلدية” تدشنان مبادرة “المشورة الهندسية”

دشنت الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الإثنين)، مبادرة “المشورة الهندسية” التي تعنى بتقديم المشورة الهندسية للمواطنين تطوعيًا.
وقال الأمين العام للهيئة المكلف، المهندس عبدالناصر العبداللطيف، إن المبادرة تهدف إلى تنظيم وتطوير آلية العمل التطوعي الهندسي لتحسين كفاءة مشاركة الكوادر الهندسية، بما يحقق التنمية المستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية للكوادر الهندسية الوطنية؛ لزيادة مشاركتهم في المجتمع، وسهولة الحصول على الاستشارات الهندسية للمواطن من الكفاءات المشاركة في مبادرة العمل التطوعي.
وأشار إلى أن المبادرة تقدم الرأي والمشورة والاستشارات الهندسية للمواطنين مجانًا، ورأيها غير إلزامي لأي جهة، مبينًا أنها تشكل رافدًا قويًا ومساعدًا للمواطنين الذين يعانون في التعامل مع بعض القطاعات الخاصة، وهم على غير علم أو خبرة هندسيّة يعتمدون عليها في الحصول على حاجاتهم. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن المبادرة تتضمن عدة مجالات هندسية وهي: المدنية، والمعمارية، والميكانيكية، والبترول والتعدين، والحاسب الآلي، والسلامة، والإلكترونيات، والزراعية، والصناعية، والكهربائية، والكيمائية.