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جديد المحليات > وزير الطاقة: تعلمت من خادم الحرمين الصدق والأمانة.. وولي العهد علمني الجرأة بقول الحقيقة
13/12/2021   11:47 م

وزير الطاقة: تعلمت من خادم الحرمين الصدق والأمانة.. وولي العهد علمني الجرأة بقول الحقيقة

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تحدث وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم (الاثنين)، بشكل عفوي وصريح عن إعادة هيكلة قطاع الكهرباء واحتياجاته من أجل تحقيق أداء أكثر فعالية.

وتناول، خلال ملتقى ميزانية 2022 بجلسته الخامسة، هيكلة قطاع الكهرباء وكيفية إدارة هذا الملف، حيث أكد أنه لا يمكن أن يحقق هذا القطاع أداءً فعالًا ما دام يُدار بطريقة هجينة ما بين الدولة وإحدى الشركات ويعتمد على الاقتراض.

وعلَّق الأمير عبدالعزيز بن سلمان على حديثه العفوي، قائلًا إن خادم الحرمين الملك سلمان هو من أدَّبه وعلَّمه الصدق والأمانة، كما أكد أنه تعلم الجرأة في قول الحقيقة ومواجهة المواطنين من ولي العهد، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحصول على ثقة المواطنين سوى بالحديث الصادق. وفق “أخبار 24”.

وأكد أنه لا ينكر إمكانية الوقوع في أخطاء، غير أن البيئة الموجودة حاليًا تحول دون أن تكون هذه الأخطاء جسيمة، موضحًا أنه في السابق لم تكن هناك جرأة لمواجهة الناس، ولولا الإرادة السياسية لما كانت هناك هذه الجرأة اللازمة للحديث بصدق ومواجهة المواطنين الآن.

وزير الطاقة: تعلمت من خادم الحرمين الصدق والأمانة.. وولي العهد علمني الجرأة بقول الحقيقة

جديد المحليات
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