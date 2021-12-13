هيئة الأفلام تعلن برنامج الحوافز الدولية والمحلية لدعم الإنتاج السينمائي داخل المملكة

كشفت هيئة الأفلام، اليوم (الإثنين)، عن برنامج الحوافز المحلية والدولية لدعم وتحفيز واستقطاب الإنتاج السينمائي العالمي والمحلي للتصوير داخل المملكة.
ويقدم البرنامج عددًا من الأنشطة للمواهب الوطنية تشمل التدريب على رأس العمل في الإنتاج السينمائي والدولي، وخلق المزيد من فرص العمل الدائمة والموسمية، بالإضافة إلى الترويج للمواقع السعودية المختلفة وظهورها على الشاشات حول العالم.
وسيوفر البرنامج حوافز تغطي مصروفات طاقم ما فوق خط الإنتاج، مثل: “منتج، ومخرج، وممثلين رئيسيين، وكاتب سيناريو رئيسي، وما إلى ذلك” للطاقم السعودي، وكذلك مصروفات طاقم ما فوق خط الإنتاج الأجنبي، وطاقم تحت خط الإنتاج مثل: “طاقم الإضاءة، وتصميم الإنتاج، وغيرهما” لأعضاء الطاقم السعودي. وفق “أخبار 24”.
كما سيغطي مصروفات تأجير المعدات والمواقع المخصصة للإنتاج في المملكة “الاستوديوهات والمنازل والكافيهات وغيرها”، وتكاليف السفر المحلية، بما في ذلك السفر الدولي مع شركات النقل السعودية، إضافة إلى تأمين بوليصات التأمين من خلال شركة تأمين محلية، والمستشارين المحترفين المعينين داخل المملكة، وغيرها من المصروفات المرتبطة بمستفيدين محليين.
وحددت الهيئة نسبة حوافز “الاسترجاع النقدي”، والتي تصل إلى 40% من المصاريف المؤهلة للحوافز داخل المملكة حسب شروط هيئة الأفلام.