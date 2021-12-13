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جديد المحليات > وزير الطاقة: العالم مقبل على أزمة طاقة بهذه الحالة.. ونحذر من حملات تشويه تستهدف قطاع الطاقة بالمملكة
13/12/2021   11:47 م

وزير الطاقة: العالم مقبل على أزمة طاقة بهذه الحالة.. ونحذر من حملات تشويه تستهدف قطاع الطاقة بالمملكة

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استعرض وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم (الاثنين)، بعض التطورات المتعلقة بسوق النفط العالمي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، خلال ملتقى ميزانية 2022 بجلسته الخامسة، أن العالم مقبل على أزمة في الطاقة، ما لم يكن هناك زيادة في الإنفاق الاستثماري للمحافظة على الطاقة الإنتاجية وزيادتها، مشيرًا إلى أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي زادت من إنتاجها خلال فترة ذروة جائحة كورونا.

وأضاف أن المملكة كانت تحاول صنع حالة من اليقين في الوقت الذي كان يعيش العالم فيه حالة من عدم اليقين في وقت ذروة الجائحة، مشيرًا إلى أن اتخاذ المبادرة في الاستثمار أفضل من التردد في اتخاذ هذه الخطوات.

وحذر وزير الطاقة من حملات التشويه التي تستهدف قطاع الطاقة بالمملكة، مشيرًا إلى أن السعودية ستكون الدولة الأهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، وذلك برفقة عدد من البلدان مثل الإمارات والكويت. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن 65% من المنفق للحفاظ على مستويات الإنتاجية الحالية وليس زيادتها، محذرًا من نفاد الطاقة الإنتاجية غير المستعملة عالميًا.

وزير الطاقة: العالم مقبل على أزمة طاقة بهذه الحالة.. ونحذر من حملات تشويه تستهدف قطاع الطاقة بالمملكة

جديد المحليات
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