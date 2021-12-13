لمحاكاة الواقع الحقيقي.. السديس يطلق مبادرة "الحجر الأسود الافتراضي" (صور)

أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، اليوم (الإثنين)، مبادرة “الحجر الأسود الافتراضي”.
وأشار “السديس” إلى أهمية إنشاء بيئة محاكاة افتراضية، لمحاكاة أكبر عدد ممكن من الحواس، مثل الرؤية والسمع واللمس، حتى الشم، لتصل جميع مخرجات الرئاسة التي تخص الحرمين الشريفين لجميع أنحاء العالم، عبر العالم الافتراضي، وهي تحاكي الواقع بكل وضوح وصدق.
وأوضح أن الحرمين الشريفين يمتلكان كنوزًا دينية وتاريخية عظيمة، يجب العمل على رقمنتها وإيصالها للجميع، في ظل ما يوفَّر من إمكانات ودعم سخي من القيادة الرشيدة.
وتهدف المبادرة إلى استخدام الواقع الافتراضي “VR” والتجارب الرقمية التي تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقي.
وفق “أخبار 24”.