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جديد المحليات > خبير في نظام العمل يكشف عن أبرز حقوق الموظف في القطاع الخاص
14/12/2021   8:41 ص

خبير في نظام العمل يكشف عن أبرز حقوق الموظف في القطاع الخاص

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كشف المستشار والخبير في نظام العمل، عبدالله الراجحي، عن أبرز حقوق الموظف قي القطاع الخاص والتي من الممكن أن يجهلها الكثير من الموظفين الجدد.

وقال الراجحي خلال لقائه ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية” إن هناك حقوقاً للموظف تتضمن أن يكون عقد العمل مكتوباً بطريقة صحيحة ومتوافقاً مع اللائحة التنفيذية لتنظيم العمل، وإيضاح الأموال والتفاصيل الشخصية، وبيان الوظيفة ومهامها، وكذلك التزامات الطرف الأول والطرف الثاني.

وأضاف وفق “أخبار 24” أن الحقوق تضم أيضاً التسجيل في التأمينات الاجتماعية، وعدم وجود اختلاف جوهري في العمل، والحصول على نسخة من العقد، مشيراً إلى أن فترة التجربة لا يدخل معها الإجازات الرسمية والعطل، مثل الأعياد أو أن يصاب الشخص بمرض معين.

خبير في نظام العمل يكشف عن أبرز حقوق الموظف في القطاع الخاص

جديد المحليات
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