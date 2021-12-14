“ما شفنا شيء”.. أمير عسير يرد على مقولة يرددها الكثير من أهالي المنطقة

رد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال على استفسار بشأن مقولة “ما شفنا شيء” التي يرددها الكثير من أهالي منطقة عسير.
وقال الأمير تركي خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن أهالي المنطقة: “معهم حق”، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه خلال السنتين الماضيتين هو إزالة عقبات الكهرباء وخطوط الهاتف وغيرها، وتمهيد وتهيئة المجتمع لما هو قادم.
ولفت إلى أن استراتيجية تطوير المنطقة اعتمدت قبل شهر ونصف فقط، وتم استلام الميزانية حالياً للبدء في العمل.
“ما شفنا شيء”..
المديفر ينقل للأمير تركي بن طلال أكثر جملة يردها الكثير من أهالي منطقة عسير#تركي_بن_طلال_في_الصورة pic.twitter.com/GOousBdjKD
— في الصورة (@almodifershow) December 13, 2021
وفق “أخبار 24”.