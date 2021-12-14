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جديد المحليات > “ما شفنا شيء”.. أمير عسير يرد على مقولة يرددها الكثير من أهالي المنطقة
14/12/2021   8:41 ص

“ما شفنا شيء”.. أمير عسير يرد على مقولة يرددها الكثير من أهالي المنطقة

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رد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال على استفسار بشأن مقولة “ما شفنا شيء” التي يرددها الكثير من أهالي منطقة عسير.

وقال الأمير تركي خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن أهالي المنطقة: “معهم حق”، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه خلال السنتين الماضيتين هو إزالة عقبات الكهرباء وخطوط الهاتف وغيرها، وتمهيد وتهيئة المجتمع لما هو قادم.

ولفت إلى أن استراتيجية تطوير المنطقة اعتمدت قبل شهر ونصف فقط، وتم استلام الميزانية حالياً للبدء في العمل.

وفق “أخبار 24”.

“ما شفنا شيء”.. أمير عسير يرد على مقولة يرددها الكثير من أهالي المنطقة

جديد المحليات
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