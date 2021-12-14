أمير عسير: هناك عجز في كمية المياه بالمنطقة.. وهذا ما سيحدث بعد شهرين

قال أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال إن منطقة عسير تشهد عجزاً في المياه خلال هذه الفترة بمقدار 90 ألف متر مكعب.
وأوضح الأمير تركي خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن منطقة عسير كانت تحتاج 570 ألف متر مكعب من المياه في عام 2018م، وحالياَ تحتاج 600 ألف متر مكعب، مبيناً أن العجز في عام 2018م بلغ 277 ألف متر مكعب، والآن انخفض العجز إلى 90 ألف متر مكعب.
وأضاف أنه بعد شهرين سيكون العجز في المياه “صفراً”، مبيناً أن المشكلة تكمن في نقل مياه الخزانات إلى المواطنين، وذلك يتم عن طريق شبكة المياه أو الصهاريج. وفق “أخبار 24”.
الأمير تركي بن طلال: هناك عجز في كمية الماء الآن في عسير “90 الف متر مكعب”، وبعد شهرين فقط سيكون العجز “صفر”#تركي_بن_طلال_في_الصورة pic.twitter.com/y99XeGVlEQ
— في الصورة (@almodifershow) December 13, 2021