نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > أمير عسير: هناك عجز في كمية المياه بالمنطقة.. وهذا ما سيحدث بعد شهرين
14/12/2021   8:41 ص

أمير عسير: هناك عجز في كمية المياه بالمنطقة.. وهذا ما سيحدث بعد شهرين

+ = -
1249

قال أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال إن منطقة عسير تشهد عجزاً في المياه خلال هذه الفترة بمقدار 90 ألف متر مكعب.

وأوضح الأمير تركي خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن منطقة عسير كانت تحتاج 570 ألف متر مكعب من المياه في عام 2018م، وحالياَ تحتاج 600 ألف متر مكعب، مبيناً أن العجز في عام 2018م بلغ 277 ألف متر مكعب، والآن انخفض العجز إلى 90 ألف متر مكعب.

وأضاف أنه بعد شهرين سيكون العجز في المياه “صفراً”، مبيناً أن المشكلة تكمن في نقل مياه الخزانات إلى المواطنين، وذلك يتم عن طريق شبكة المياه أو الصهاريج. وفق “أخبار 24”.

أمير عسير: هناك عجز في كمية المياه بالمنطقة.. وهذا ما سيحدث بعد شهرين

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885189373.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.