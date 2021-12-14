بالفيديو.. أمير عسير يقرأ على الهواء رسالة وصلته من ولي العهد بشأن خارطة تطوير المنطقة

استعرض أمير منطقة عسير تركي بن طلال، رسالة وصلته من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تمثل خارطة طريق لتطوير منطقة عسير.
وقرأ الأمير تركي، خلال استضافته في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم (الإثنين)، نصّ الرسالة التي جاءته من ولي العهد عبر هاتفه الجوال، مبينًا أنها تتضمن خطوات تأسيسية لتطوير المنطقة، حيث وجه بأن تنتهي تلك الاستراتيجية خلال 10 أشهر.
وجاء توجيه ولي العهد في رسالته لأمير عسير على النحو التالي: “تشكلون اللجنة التنفيذية، بعدها لابد أن تبحثون عن شخص كفء لإنشاء الهيئة من خلال تشكيل فريق محترف بطراز عالمي، ثم يتعاقد هذا الاستشاري مع استشاريين عالميين لإعداد خطة إنشاء الهيئة، وبعدها ننتقل للمرحلة الثانية وهي خطة التطوير والتشغيل، من خلال مجموعة من المتخصصين الدوليين والمكاتب المتخصصة، وذلك كله يستغرق وقت (لم يحدده)”.
وتابع في رسالته: “بعد ذلك يبدأ التنفيذ في تاريخ لا يتعدى (لم يحدده)، ويا حبذا لو كان أعضاء اللجنة التنفيذية بصفات معينة، بذلك يكون أمامكم خارطة طريق واضحة، وتنتهون من الإجراءات ويبدأ الكادر الوظيفي في الاكتمال، وبعد ذلك التنفيذ”. وفق “أخبار 24”.
وأشار أمير عسير إلى حرص ولي العهد ودقته في المهام التي كلفه بها، مبينا أنه قام بزيارة المنطقة للوقوف شخصيا على المشاريع ومتابعتها.
الأمير “تركي بن طلال” يقرأ على الهواء رسالة سمو “ولي العهد” والتي تمثل خارطة طريق لتطوير منطقة عسير#استراتيجية_تطوير_منطقة_عسير#تركي_بن_طلال_في_الصورة pic.twitter.com/DsrDgZUVRO
— في الصورة (@almodifershow) December 13, 2021