آخر تطورات أزمة الشباب و”سيبا”

كشف المدير التنفيذي لنادي الشباب، طلال آل الشيخ آخر تطورات أزمة محترف الفريق، البرازيلي (سيبا).
وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “أكشن مع وليد” إن نادي الشباب تحمل ظروف “سيبا” كثيرًا ولكن الأمر وصل إلى انقطاع اللاعب منذ 5 أشهر.
وأوضح المدير التنفيذي لنادي الشباب أن إدارة ناديه اتخذت الإجراءات اللازمة، وتم رفع كافة الأوراق إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لحفظ حقوق النادي. وفق “أخبار 24”.
وأثنى آل الشيخ على المحترف السنغالي، ألفريد ندياي مؤكدًا أنه يحتاج فقط بعض الوقت للعودة إلى مستواه الطبيعي بعد معاناته من المرض.