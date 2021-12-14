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رياضة > تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس “كورونا”
14/12/2021   8:40 ص

تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس “كورونا”

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم (الثلاثاء) بشكل رسمي تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء قرار التأجيل بسبب تفشي فيروس كورونا بين عدد من لاعبي فريق مانشستر يونايتد في الأيام الماضية، ما جعل المباراة قريبة من التأجيل وتم الإعلان عن ذلك رسمياً.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أعلن أمس (الإثنين) إغلاق مقره التدريبي بعد ظهور حالات كورونا في صفوف فريقه الأول، دون أن يحدد عدد المصابين، لكنه أكد أنه تم عزلهم وفقاً للبروتوكول المعتمد. وفق “أخبار 24”.

تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس “كورونا”

رياضة
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