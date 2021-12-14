حالة الطقس المتوقعة اليوم .. و”الأرصاد” ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة في 4 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وأوضح المركز في تقريره أنه يتوقع أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد المساء على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة خاصةً الأجزاء الساحلية منها، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.
وأضاف أنه يتوقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار لتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.
كما أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، تنبيهات بهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأبان النظام أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والرياض، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.