نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > ما حكم السكن مع مَن يتهاون في أداء الصلوات؟ المفتي العام يجيب
14/12/2021   10:23 ص

ما حكم السكن مع مَن يتهاون في أداء الصلوات؟ المفتي العام يجيب

+ = -
1275

أوضح المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العملية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، حكم السكن مع مَن يتهاون في أداء الصلوات.

جاء ذلك في معرض رده على تساؤل لأحد الأشخاص، يشكو من أناس يسكن ويأكل معهم ويعملون في محل واحد، لكنهم لا يصلون، وبعضهم يصلي متأخرا حتى إنه يصلي الفجر في الساعة التاسعة صباحا، وهل يترك العمل مع مثل هؤلاء.

ودعا آل الشيخ هذا الشخص إلى نصح زملائه أولا بأهمية المحافظة على الصلوات في وقتها، وتحذريهم من تركها أو التهاون فيها، وطالبه باعتزالهم إذا لم يستجيبوا، خاصة إذا لم يكن له علاقة بهم سوى العمل، إلا إذا كان لديه الرغبة في أن يظل معهم ناصحا ومذكرا لهم. وفق “أخبار 24”.

ما حكم السكن مع مَن يتهاون في أداء الصلوات؟ المفتي العام يجيب

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885189418.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.