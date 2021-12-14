ما حكم السكن مع مَن يتهاون في أداء الصلوات؟ المفتي العام يجيب

أوضح المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العملية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، حكم السكن مع مَن يتهاون في أداء الصلوات.
جاء ذلك في معرض رده على تساؤل لأحد الأشخاص، يشكو من أناس يسكن ويأكل معهم ويعملون في محل واحد، لكنهم لا يصلون، وبعضهم يصلي متأخرا حتى إنه يصلي الفجر في الساعة التاسعة صباحا، وهل يترك العمل مع مثل هؤلاء.
ودعا آل الشيخ هذا الشخص إلى نصح زملائه أولا بأهمية المحافظة على الصلوات في وقتها، وتحذريهم من تركها أو التهاون فيها، وطالبه باعتزالهم إذا لم يستجيبوا، خاصة إذا لم يكن له علاقة بهم سوى العمل، إلا إذا كان لديه الرغبة في أن يظل معهم ناصحا ومذكرا لهم. وفق “أخبار 24”.
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية
رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء
(حكم السكن مع من يتهاون بالصلوات وخصوصاً صلاة الفجر) pic.twitter.com/0HT0XoBC1I
— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) December 14, 2021