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جديد المحليات > “المياه الوطنية” توقع اتفاقية لتنفيذ 7 خطوط لخدمات المياه والصرف الصحي في مكة المكرمة
14/12/2021   10:23 ص

“المياه الوطنية” توقع اتفاقية لتنفيذ 7 خطوط لخدمات المياه والصرف الصحي في مكة المكرمة

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وقعت شركة المياه الوطنية اتفاقية لتنفيذ وتقديم خدمات توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وربط الشبكات الداخلية المنفذة لمشاريع “وجهة مسار” بمكة المكرمة.

وأبرمت الشركة الاتفاقية مع شركة أم القرى للتنمية والإعمار مالك ومنفذ مشروع “وجهة مسار”، وستساهم الاتفاقية في تزويد مشروعات الوجهة بكميات مياه الشرب المحددة، حيث يقدر حجم الاحتياجات لخدمات مياه الشرب بـ 73 ألف متر مكعب يوميًا.

وأشارت إلى أن تكلفة المشروع بلغت 495 مليون ريال، وستقوم الشركة في إطاره بإدارة ومتابعة تنفيذ خطوط النقل الرئيسية للمياه والصرف الصحي، وربط شبكات الصرف الصحي بمشاريع الوجهة مع شبكات الصرف الصحي القائمة والعاملة والمستقلة. وفق “أخبار 24”.

الجدير بالذكر أن الشركة ستنفذ خطين رئيسين لخدمات الصرف الصحي، بجانب 5 خطوط ناقلة رئيسة لخدمات مياه الشرب؛ بأقطار تصل إلى 1400 ملم و2500 ملم للخطوط المجمعة.

“المياه الوطنية” توقع اتفاقية لتنفيذ 7 خطوط لخدمات المياه والصرف الصحي في مكة المكرمة

جديد المحليات
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