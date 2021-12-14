ظاهرة فلكية تسببها مخلفات مذنب.. رصد لذروة تساقط شهب “التوأميات” بالطائف

رصدت جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف ظاهرة تساقط شهب التوأميات وهي ظاهرة سنوية تحدث في شهر ديسمبر من كل عام وتبلغ ذروتها في فجر 14 ديسمبر.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور شرف السفياني، أن هذه الشهب من أهم زخات الشهب خلال العام ويحرص على متابعتها كثير من هواة الفلك حول العالم، مشيراً إلى أن السبب الرئيس لهذه الظاهرة هو دخول الأرض في أثناء دورانها حول الشمس في مخلفات مذنب فايثون.
وأبان أن أعداد الشهب المتساقطة خلال فترة الذروة تصل إلى أكثر من 120 شهابًا في الساعة، مشيراً إلى أن الجمعية تحرص سنوياً على إقامة فعالية لرصد وتوثيق هذه الظاهرة السنوية، بحضور الكثير من هواة التصوير الفلكي وعدد من المهتمين برصد هذه الظاهرة.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية صوراً لظاهرة تساقط شهب التوأميات بوادي عورش جنوب الطائف، وذلك من خلال تساقط أعداد كبيرة لـ “زخات” من الشهب نحو الأرض.
وفق “أخبار 24”.