تعرف على خطوات تحديث الصك العقاري عبر بوابة “ناجز”

قدمت وزارة العدل شرحا مفصلا لخطوات تحديث الصك العقاري عبر بوابة ناجز الإلكترونية.
وأوضحت في رسائلها التوعوية، أن تحديث الصك العقاري يبدأ بتسجيل الدخول إلى الخدمات العدلية الإلكترونية، ثم الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، واختيار خدمة تحديث الصكوك من قائمة العقارات.
وأبانت أن الخطوة التالية هي اختيار أيقونة تقديم طلب جديد، وتعبئة البيانات المطلوبة الصحيحة بحسب الصك المطلوب، وإدخال بيانات العقار بحسب الموجود في الصك، واختيار القيد الموجود على الصك حال وجوده، وإضافة المرفقات الموجودة، ثم الموافقة على شروط تقديم طلب تحديث صك عقاري.
ولفتت إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية على جوال مقدم الطلب برقم الطلب للمتابعة من شاشة طلباتي.
وفق “أخبار 24”.